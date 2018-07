Des bornes de recharge électrique bientôt installées à l'UQAT

C'est maintenant au tour de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue de se doter de bornes de recharge électrique.

Quatre bornes seront installées au cours de l'été et devraient être disponibles au début de l'année scolaire.

Le directeur des ressources matérielles, Éric Arpin, affirme que la demande était grandissante, tant de la part des employés que des étudiants.

« Depuis quelques années, il y avait tous le temps des gens qui venaient me voir pour me demander si c'était disponible. Étant donné que la demande est croissante et que dans le futur il va y en avoir de plus en plus, on a décidé qu'il était temps d'intégrer ce nouveau service pour notre clientèle et nos employés. »

Un contrat de 25 000 $ a été octroyé à Moreau Électrique afin d'en faire l'installation