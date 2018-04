Des cas d’abus sexuels entre mineurs refont surface à Lac-Simon

Selon un rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse publié en 2003, 120 enfants de la communauté de Lac-Simon, en Abitibi, auraient été victimes, témoins ou initiateurs d'abus sexuels et de comportements sexuels inappropriés.

Un texte de Tanya NeveuLa communauté de Lac-Simon est toujours aux prises avec des enjeux reliés aux abus sexuels, 15 ans plus tard. Elle souhaite d’ailleurs faire renaître le programme d’aide Wigobisan, initié au début des années 2000 dans le but de dénoncer des comportements sexuels problématiques entre les enfants de la communauté.Ces événements se seraient produits à la fin des années 1990, alors que près de la moitié de la population de Lac-Simon avait moins de 18 ans.

Dans un extrait du rapport, on peut même lire « qu’un enfant de 12 ans aurait abusé sexuellement près de 80 enfants, la plus jeune des victimes ayant 5 ans ».Inquiets, des parents avaient, à l’époque, questionné les nombreux et douteux rassemblements des enfants en forêt ou dans les sous-sols des maisons. Ce sont dans ces endroits que les actes, entre enfants, auraient été commis.

L'histoire de June Anichinapeo

June Anichinapeo fait partie de ces enfants qui ont été abusés.

Aujourd’hui, contrairement à plusieurs de ses amies, elle mène une vie heureuse. Mère de deux enfants, elle est en couple et travaille comme éducatrice à l’école primaire de Lac-Simon.Elle garde toutefois un souvenir clair de cette période de son enfance.« On était des enfants, on ne comprenait pas ce qu’on faisait, si c’était correct ou pas. Après avoir vécu ça, ce sont des jeux qui sont restés et qui ont eu des répercussions tout au long de ma vie », confie-t-elle.

Aujourd’hui, je me rends compte que l’inceste que j’ai vécu, elle peut tout affecter. June Anichinapeo

Une communauté marquée

La chef de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, qui était conseillère au moment des faits, dit très bien se souvenir de cette crise vécue dans la communauté.

« Ça devenait comme des agressions sexuelles entre enfants. Les plus vieux agressaient les plus jeunes », raconte-t-elle.L’intervenante en prévention des abus sexuels, Élisabeth Papatie, a pour sa part participé à la mise sur pied du programme d’intervention clinique et communautaire Wigobisan.

Élisabeth Papatie est la mère de June Anichinapeo. À l’époque, elle a dénoncé les agissements de sa fille.« Je suis presque tombée en bas de ma chaise quand j’ai réalisé le nombre d’enfants qui pouvaient jouer à des jeux sexualisés. Au début, c’est comme « papa-maman ». Après ça, ça va un peu plus loin. Un moment donné, il y avait des attouchements entre eux », dit-elle.

120 enfants

En moins de 4 ans, 120 enfants ont été soutenus par le programme Wigobisan, par l’entremise d’activités de groupe, de thérapie et de séances d’information.June Anichinapeo a pu bénéficier du programme.

« C’était une approche plus différente et je me sentais plus à l’aise de parler. D’avoir été en contact, aussi, avec d’autres jeunes qui ont subi ça... On réapprenait à jouer », se souvient-elle.En 2002, le ministère des Affaires indiennes et du Nord du Canada a cessé le financement du programme.Le maintien des services a ensuite été assuré, pendant deux ans, par le Conseil de la Nation Anichinabé de Lac-Simon, par l’entremise des budgets de la Santé.

« Ça a été positif, car on avait moins de signalements, moins de placements, les parents se prenaient en main et prenaient le programme très au sérieux. Ça allait trop bien dans la communauté. Un moment donné, le ministère a décidé de tirer la plug », explique la chef de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, qui se souvient des impacts positifs du programme Wigobisan sur sa communauté.À bout de financement, Wigobisan a cessé, en 2004, la plupart de ses activités.À partir de ce moment, « le portrait de la communauté de Lac-Simon a changé », croit Élisabeth Papatie.

C’est là qu’on a vu beaucoup d’alcoolisme, de drogue et de suicide chez les jeunes après ça. Élisabeth Papatie

« Moi, je sais que cinq jeunes filles, qui se sont suicidées, étaient dans ce programme, mais ne l’avaient pas terminé », confie Adrienne Jérôme.

Un besoin toujours présent pour la communauté

La chef de la communauté de Lac-Simon travaille aujourd’hui à remettre le programme Wigobisan en place et cumule les demandes auprès des instances gouvernementales.

En attendant, les femmes de la communauté de Lac-Simon tiennent des activités de sensibilisation. June Anichinapeo y participe.

Moi, je suis encore là et je me souviens d’elles. Pour elles, je vais essayer de bien faire. June Anichinapeo

June Anichinapeo a décidé de parler de son passé.Elle souhaite aider d’autres femmes à dénoncer, pour ensuite mener une vie meilleure.