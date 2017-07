Des centaines de citoyens courent dans un bain de mousse à Rouyn-Noranda

2000 personnes ont participé samedi à l'événement « Big Bubble Tour » à Rouyn-Noranda. Il s'agit d'une course à pied de 5 km où il faut traverser un flot de bulles de mousse savonneuses.

C'est la première fois que cette activité, qui se tient d'habitude dans les grandes villes, est organisée en Abitibi-Témiscamingue.

L'événement est accueilli par l'organisme Grands Frères Grandes Soeurs de Rouyn-Noranda.

Le directeur général Kévin Séguin est satisfait de la réponse de la population et affirme que c'est le plus gros événement organisé par l'organisme depuis sa création en 1983.

Il explique que les profits amassés serviront à des activités comme le mentorat.

« C'est pour nos jumelages. On a une intervenante qui jumelle des enfants qui ont des difficultés, qui vivent des problématiques, avec des adultes. On va regarder un adulte qu'on considère qu'il serait un bon modèle pour un enfant puis on fait un jumelage ensemble », dit-il.

L'initiative est saluée par les participants qui veulent profiter du bain moussant pour passer une belle journée en famille.

Devant le succès de l'activité, les organisateurs assurent qu'ils réitéreront l'expérience l'an prochain.