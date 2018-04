Des champions olympiques pour le 50e anniversaire du CPA de Val-d'Or

Le Club de patinage artistique (CPA) de Val-d'Or souligne samedi son 50e anniversaire avec un grand spectacle sur glace, rehaussé par la présence des champions olympiques Meagan Duhamel et Eric Radford.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Les anciens de l'organisation et les patineurs actifs du club se retrouvent au centre Air Creebec le temps d'une soirée.

Pour célébrer en grand, le comité organisateur a invité les champions olympiques canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford qui présentent deux numéros lors de la soirée.

Quelques heures avant le spectacle, des jeunes patineurs ont eu le plaisir de rencontrer les invités d'honneur.

La présence des champions ajoute une dose d'excitation à l'événement, selon la représentante des entraîneurs du club Tracy Macdonald. « Oui ça se ressent beaucoup chez les patineurs sont impressionnés, ils ont hâte de les voir. Ce sont un peu des gens [inaccessibles] et on les a avec nous ici et on est très content, les enfants aussi sont très content », se réjouit-elle.

La patineuse Cindy Massé fait partie du spectacle. Elle qui pratique son sport depuis 25 ans serait incapable d'arrêter de patiner puisque c'est toujours une passion pour elle.

« Nous, c'est une passion. Je ne me verrais pas aujourd'hui ne pas patiner. On est vraiment une équipe, on est ensemble. Je retrouve mes collègues avec qui j'ai patiné dans le temps. On a vraiment du plaisir à patiner sur la patinoire », raconte Cindy Massé.

Le comité organisateur a travaillé fort afin de tenir un spectacle à la hauteur du 50e anniversaire du Club.

En plus de la présence des invités d'honneurs, plusieurs anciens membres de l'organisation participent à la soirée, dont d'anciens membres du conseil d'administration, des bénévoles et d'anciens patineurs.