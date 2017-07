Des citoyens demandent l’ajout de feux de circulation sur la rue Perreault

Des citoyens de Rouyn-Noranda demandent une signalisation routière plus adéquate dans les rues de la ville. Plusieurs d'entre eux ont interpellé les élus lundi au conseil municipal, notamment en raison des excès de vitesse dans certains secteurs résidentiels.

Avec les informations d'Angie Landry

D'autres citoyens présent à la séance du conseil municipal ont quant à eux demandé à l'ensemble des conseillers l'ajout de feux de signalisation à certains endroits spécifiques pour contrer l'achalandage dans d'autres quartiers.C'est le cas d'une résidente de la rue Perreault Est à Rouyn-Noranda, qui préfère garder l’anonymat, qui s'exaspère que les voitures ne respectent, ni les panneaux d'arrêt, ni la vitesse permise.Selon elle, des feux de signalisation devraient être ajoutés au coin de rue Perreault et du boulevard l'Université.

La rue Perreault, c'était une rue bien tranquille. Là, de plus en plus, c'est les camions, c'est ci, c'est ça, c'est la piste cyclable. C'est épouvantable. Citoyenne de Rouyn-Noranda

Même son de cloche du côté du citoyen Yves Ippersiel, présent au conseil municpal lundi soir.Ce dernier ajoute que la nouvelle piste multi-fonction qui entoure le lac Osisko, qui emprunte un tronçon de la rue Perreault, est devenue si achalandée par les piétons, patineurs et cyclistes, que les automobilistes peinent à entrer dans leur cour.La vitesse dénoncéePlusieurs travaux de construction dans les différentes rues de Rouyn-Noranda font détourner des voitures dans la rue Terry-Fox, située dans un quartier résidentiel et familial, dans le secteur Rouyn-Sud.Avec d'autres résidents, Piel Côté a déposé lundi une pétition à la Ville pour diminuer les limites de vitesse.

À 50 km/h, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop vite. Malheureusement, si jamais il se produisait un impact, surtout pour un petit enfant, c'est trop vite. Piel Côté

M. Côté évoque que des mesures ont été prises dans plusieurs villes afin de réduire les limites de vitesse.« Si à Montréal ils sont capables de le faire avec le SPVM, je ne vois pas pourquoi la SQ ne le ferait pas plus proche de nous. À Val-d'Or ça s'est fait des 30 km/h et des 40 km/h », soutient-il.

Des solutions à trouverLe maire de Rouyn-Noranda Mario Provencher reconnaît que des actions doivent être prises dans plusieurs secteurs.« Il est certain qu'on va demander qu'il y ait une plus grande présence policière, on va installer nos radars pour faire en sorte que ça amène une diminution [de la vitesse]. C'est toujours une problématique », admet-il.Mario Provencher affirme que les solutions proposées par les citoyens seront étudiées par le conseil municipal.