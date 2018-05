Des citoyens du Témiscamingue se mobilisent pour l'avenir de leur piscine

Un comité de citoyens a été mis sur pied par une dizaine de personnes du Témiscamingue en lien avec la fermeture de la piscine de Ville-Marie.

Un texte de Tanya Neveu

Ce comité est en mode solution pour trouver des alternatives à la fermeture de la piscine annoncée pour juin 2019.

Il souhaite rencontrer tous les conseils municipaux sur le territoire du Témiscamingue afin de les sensibiliser à l'urgence d'agir dans ce dossier.

Lors du conseil de la MRC, mercredi soir, le comité a proposé un modèle de coopérative aux élus du conseil.

Comme citoyens, on a pensé que si on pouvait mettre en place une coopérative de collaboration avec des maires ou la MRC et la Commission scolaire, ce serait un modèle pour aller chercher des subventions supplémentaires et faire avancer le dossier. Diane Michaud, membre du comité citoyen

LA MRC en mode solution

De son côté, la MRC de Témiscamingue a tenu une première rencontre avec plusieurs acteurs du milieu.

On parle de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et de services sociaux, des citoyens et des élus du centre du Témiscamingue.

« Ce sont les partenariats qui sont porteurs pour ces projets d'infrastructures-là. Les partenariats peuvent se faire sous des formes très variées : régie municipale, OBNL, coopérative de loisirs... on peut penser à une multitude de formules. Là, on est à penser quelles sont les options et les meilleures options. On veut croire à un modèle de piscine témiscamienne. Qu'on arrête de dire la piscine de Ville-Marie, mais bien la piscine du Témiscamingue », déclare la préfète, Claire Bolduc.

Deux rencontres sont prévues dans les prochaines semaines et le comité souhaite prendre une orientation d'ici la fin juin.