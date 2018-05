Des cubes énergie pour faire bouger les tout-petits dans les CPE

Pour la première fois depuis sa mise sur pied en novembre dernier, la tournée des mini-cubes du grand défi Pierre Lavoie s'arrête dans les CPE de la région.

Un texte de Tanya NeveuLa tournée des mini-cubes était de passage mardi au CPE Chez Calimero de Ville-Marie. Elle a pour but de faire vivre une expérience interactive et sensorielle aux touts petits.Une centaine d'enfants, âgés entre 18 mois et 5 ans, participent au parcours organisé par l’organisme.

Ils franchissent des obstacles, prennent part à la course et s'initient à une panoplie de mouvements.

Bouger dans le plaisir

L'animatrice pour le Grand Défi Pierre Lavoie, Andréanne Loiselle, explique que la mission de base est de faire bouger les jeunes.

« Le grand but c'est de faire bouger les enfants dans le plaisir. On veut que leur cœur batte vite, qu'ils aient chaud, qu'ils aient les joues rouges! »

Des émotions à profusion

Les enfants vivent ensuite une activité multisensorielle à l'intérieur d'un grand autobus aménagé.

« À l'intérieur, on a recréé l'extérieur. Il y a une rivière, des arbres, des troncs d'arbres au sol, des rochers où ils peuvent grimper, sauter », explique Andréanne Loiselle.

Les yeux émerveillés, les enfants ressortent avec chacun une activité préférée à raconter.

La directrice du CPE Chez Calimero, Francine Champoux, a inscrit son équipe l'été dernier afin de recevoir la visite des mini-cubes.

« Je me disais : on va les faire bouger et leur faire bien comprendre comment ça fonctionne au niveau alimentation. Les mini-cubes étaient vraiment le groupe idéal pour ça! », soutient Mme Champoux.L'autobus Le jardin des merveilles et l'équipe des mini-cubes du Grand Défi se dirigeront aussi cette semaine à Rouyn-Noranda et Malartic.