Des entreprises inclusives pour les personnes handicapées soulignées

Les efforts pour l'inclusion des personnes handicapées à la pharmacie Proxim de Ville-Marie ont été soulignés mardi. Cette action a été menée dans le cadre de la 22e Semaine québécoise des personnes handicapées.

Avec les informations de Tanya Neveu

Plusieurs organismes ont tenu a mettre en lumière l'accessibilité physique et sociale des personnes handicapées au sein de l'entreprise Proxim.

Une visite surprise, du café et des biscuits attendaient l'équipe, une façon toute simple de remercier l'entreprise.

La copropirétaire de la pharmacie Proxim, Nathalie Adam, était bien étonnée.

Si on peut faire du positif et aider ces gens-là, c'est sûr qu'on est content. Nathalie Adam, copropriétaire de la pharmacie Proxim

La pharmacie a construit de nouveaux locaux il y a cinq ans et tout a été adapté pour une clientèle à mobilité réduite.

La directrice du Transport adapté du Témiscamingue, Anne Villeneuve, explique pourquoi Proxim fait partie des entreprises sur qui prendre exemple.

« L'accessibilité physique, elle est parfaite. Au niveau de l'accessibilité sociale, c'est une entreprise qui a des plateaux de travail. Elle embauche des gens et leur permet de se mettre en action », dit-elle.

Donner une chance aux personnes handicapées

Près d'une personne sur trois vit avec une incapacité en Abitibi-Témiscamingue.

Le directeur de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard, estime qu'il reste encore du chemin à faire pour rendre la société plus inclusive.

« Ça permet à ces personnes-là de sentir qu'ils font partie intégrante de la société. Ils ne sont pas simplement un handicap qui reçoit un service, mais une personne à part entière. »

Un comité local, composé de différents organismes, sondera bientôt les entreprises du Témiscamingue pour évaluer l'adaptation physique de leurs installations aux personnes handicapées.

« On veut faire un sondage pour voir qui est accessible, qui l'est moins. Comment on peut les aider à le devenir », affirme Anne Villeneuve.

Plusieurs activités ont lieu tout au long de la semaine dans la région pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées.