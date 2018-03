Des étudiants de l'UQAT pourront faire un échange en Belgique

Les étudiants du baccalauréat en administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pourront suivre une partie de leur formation en Belgique. L'UQAT et la Haute école de Namur-Liège-Luxembourg ont signé en février un premier accord bilatéral d'échanges étudiants au premier cycle en administration.

Avec les informations de Tanya Neveu

Les étudiants pourront ainsi porter un regard différent sur leur formation à la session d'hiver de leur deuxième année universitaire.

« Il s'agit d'une expérience étudiante intéressante pour nos étudiants en administration, car cet échange leur permettra de porter un regard international sur leur formation et le domaine tout en développant des compétences recherchées par leurs futurs employeurs et également, une expérience extrêmement enrichissante sur le plan personnel. Il s'agit aussi d'une très belle visibilité de notre programme à l'étranger », souligne Bryan B.-Trudel, professeur et directeur du module à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de la gestion à l'UQAT.

L'entente entre les deux institutions permet à un maximum de 6 étudiants par année de participer au programme d'échange en Belgique.

Une première expérience

Étienne Gaulin, étudiant au baccalauréat en administration de l'UQAT, est présentement en Belgique pour vivre l'expérience.

Il est également instagrammeur invité. Il est possible de le suivre pour voir ses photos et avoir un aperçu de son expérience à l'étranger sur instagram.com/uqat.