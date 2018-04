Des jeunes du Témiscamingue réalisent leur téléjournal

Huit garçons de l'école primaire St-Gabriel de Ville-Marie, au Témiscamingue, s'initient aux médias en réalisant un téléjournal.

Un texte de Tanya NeveuIl s’agit d’un bulletin de nouvelles « fait maison » qui sera diffusé sur les réseaux sociaux.Cette activité a été réalisée pour soutenir les jeunes en difficultés d'apprentissage.Ils occupent les fonctions de journaliste, de caméraman ou de monteur. En équipe, leur mission est de réaliser le « ST-G Journal ».

Il s'agit d'une capsule de quelques minutes qui met en lumière les bons coups de l'école.Dynamiser l’écoleMélissa Bernard, aide-enseignante à l'école St-Gabriel, a initié le projet. Le but premier, selon elle, « c'est de rendre l'école plus active et que les gens de l'extérieur puissent connaître ce qui se passe dans notre école. »Les garçons, sur une base volontaire, se réunissent quelques midis par semaine pour accomplir leurs tâches.Ils ont tous une tâche préférée.

« J'aime beaucoup filmer et regarder les vidéos que nous n'avons pas réussies. Je trouve ça drôle », explique pour sa part Emrick Champagne. « On fait découvrir l'école aux parents qui ne sont pas dans l'école. Voir leur enfant faire des choses comme ça, ça doit être le fun à voir », croit pour sa part Emrick Bérubé.Ces garçons en sont à leur 6e année au primaire. Même s'ils éprouvent de la difficulté dans certaines matières, ce projet leur démontre qu'ils ont des compétences insoupçonnées.C'est du moins ce que croit leur aide-enseignante.« Ça les valorise, ça leur fait vivre des réussites et ils se démarquent des autres, car ce sont les seuls de l'école qui font ça », se réjouit Mélissa Bernard.D'ici la fin de l'année, environ quatre « ST-G Journal » devraient être diffusés. Un accomplissement qui exige près d'un mois et demi de travail par capsule.