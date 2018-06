Des jeunes tentent de se tailler une place au Rodéo de La Sarre

Le rodéo est un sport extrême qui semble attirer de plus en plus d'adolescents dans les événements western. De jeunes cowboys ont d'ailleurs attiré les foules lors du Rodéo professionnel de La Sarre, en Abitibi, cette fin de semaine.

Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

Éli Dallaire enfourche les bouvillons depuis qu'il a 11 ans. « Moi, je voulais commencer à 8 ans, mais mes parents ne voulaient pas, donc ça a été à 11 ans », raconte-t-il.

Il y a deux ans, il a suivi une formation à l'école de rodéo de Saint-Tite. Depuis, il s'entraîne sans relâche pour performer dans une série de compétitions au Québec.

« Je m'entraîne musculairement. Sinon, mon père et mon « papy » m'aident dans ce sport. Ils m'ont fabriqué au taureau mécanique, mais manuel. Ce sont eux qui me brassent. Sinon, il y un fermier qui me laisse me pratiquer sur ses bœufs », décrit-il.

Son père, Guillaume Dallaire, est aussi organisateur du rodéo de La Sarre, qui existe depuis l'an dernier.

« Le fait que lui en fasse, ça en a fait allumer d'autres aussi, constate-t-il. En ayant un rodéo, c'est sûr ça a donné la piqûre à certaines personnes aussi. Il y a des nouveaux cowboys qui viennent de sortir depuis quelques [temps], du coin de l'Abitibi-Ouest ici ».

Une fille dans l'arène

Le rodéo est un sport extrême qui demeure très masculin.

Cela n'a pas empêché Félicia Loranger, 15 ans, de s'y lancer. La jeune ontarienne de Earlton, a vécu son premier Rodéo à La Sarre cette fin de semaine. « J'avais peur un peu au début, mais ça a été bien », confie la jeune femme.

Félicia avait suivi un camp d'entraînement à Orangeville, dans le sud de l'Ontario, il y a quelques semaines. Si sa carrière se poursuit, il faudra organiser son entraînement. « C'est un peu difficile dans le nord de l'Ontario. On va regarder pour approfondir un peu plus les techniques », précise sa mère, Anne-Loranger.

Félicia participera également aux rodéos de Malartic et de Saint-Bruno-de-Guigues cet été.