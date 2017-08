Des mordus d'astronomie se réunissent à Ville-Marie pour regarder l'éclipse solaire

Un groupe de passionnés d'astronomie s'est réuni à Ville-Marie lundi après-midi pour admirer l'éclipse de soleil. Les conditions étaient idéales pour voir la lune cacher partiellement le soleil.

Un texte de Tanya NeveuLe responsable du groupe d'astronomie les Témiscopes, René Germain, est un mordu d'astronomie.

Il tente de transmettre sa passion à travers la lunette de son télescope.« Je suis un peu fou! J'ai plusieurs pièces d'équipements. Regarde ici, c'est ma lunette 127 mm, mais j’ai aussi une paire de jumelles et un télescope pour le soleil uniquement qui voit les protubérances du soleil ».« Une éclipse partielle de soleil n'est pas un phénomène rare », poursuit-il. « Aujourd'hui c'est le soleil, normalement on le voit en rond, mais là il va être grugé par la lune de plus en plus », souligne M. Germain.

Observer pour apprendre

Une autre façon d'observer le phénomène, c'est à l'intérieur d'une boite à chaussure.Florianne Vachon en avait fait une en 1990. Elle l'a ressorti pour l'occasion et s'est jointe au groupe.« Je trouve ça compliqué, mais à force [de] participer à des rencontres comme aujourd'hui et d'autres rencontres en astronomie, on se rappelle de petites affaires. »Plus d'une vingtaine de personnes se sont lundi pour observer l'éclipse de soleil, dont Andréa Paré, qui s'intéresse à cette science depuis son tout jeune âge.« C'est un beau phénomène à regarder », soutient-elle.Aux États-Unis, la population a eu droit à une éclipse totale du soleil, une première en 99 ans dans ce pays.Au Québec, la prochaine éclipse totale aura lieu en 2024.