Des nouveautés pour le 18e du Salon des vins de Rouyn-Noranda

Le Salon des vins et des saveurs régionales de Rouyn-Noranda offrira cette année une halte-garderie pour les parents qui souhaitent participer à ses activités.

La garderie le Vol du colibri pourra accueillir les enfants en soirée.

Il sera aussi possible pour les tout-petits de passer une nuit au musée le samedi 28 avril, une collaboration avec le MA, musée d'art de Rouyn-Noranda.

Le président et fondateur du Salon des vins et saveurs régionales, Gilles Loranger, était en entrevue à Région zéro 8.

Il était heureux d'annoncer la présence de Sophie Leblanc à la présidence d'honneur de l'événement.

« Une jeune présidente d'honneur. Ça fait déjà deux années qu'on a des femmes, des jeunes en plus... le comité organisateur rajeunit aussi, on a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à notre conseil d'administration », témoigne-t-il.

Yoga et vins

Parmi les nouveautés de la 18 édition, soulignons aussi une activité qui combine yoga et découverte des vins nature avec le sommelier et importateur de vins Alexandre Boily.

Une fois de plus cette année, des bouchées seront disponibles aux différents kiosques. « On a beaucoup de producteurs régionaux qui vont être sur place : la Vache à Maillot, la Ferme Nordvie, on va avoir la Maison des viandes qui présente beaucoup de produits régionaux aussi qui va être sur place », indique Gilles Loranger.

Le 18e Salon des vins et des saveurs régionales aura lieu à l'aréna Jacques-Lapèrrière les 27 et 28 avril.

Tous les profits de l'événement sont remis à la Maison de l'Envol.

Pour écouter l'entrevue complète, consultez notre audiofil.