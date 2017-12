Des paniers alimentaires bonifiés grâce à deux supermarchés du Témiscamingue

Plus de 2 400 personnes ont bénéficié du dépannage alimentaire au Témiscamingue lors de la dernière année. Depuis juin, ces personnes ont accès à des paniers beaucoup plus équilibrés en raison du Programme de récupération en supermarchés.

Avec les informations de Tanya Neveu

Le Provigo de Ville-Marie et le IGA de Lorrainville donnent maintenant leurs denrées invendues au Centre de bénévolat du Témiscamingue.

Chaque jour de semaine, des bénévoles, comme Paul Girard, se rendent au Provigo de Ville-Marie pour remplir des glacières de viande et de produits laitiers.

« J'aime bien aider la gang d'ici. C'est un service qui est essentiel pour le Témiscamingue », explique le bénévole.

Les denrées invendues sont aussi recueillies au IGA de Lorrainville une fois par semaine. Le tout est ensuite congelé et redistribué tous les mercredis aux familles dans le besoin.

Près de 1 300 paniers alimentaires ont été donnés l'an dernier au Témiscamingue selon la formatrice pour le Regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue, Guylaine Brassard.

Nos familles ont beaucoup plus de denrées dans leur dépannage alimentaire tous les mois. Ça a triplé et même des fois quadruplé! Guylaine Brassard, formatrice pour le Regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue

Éviter le gaspillage

Au Provigo de Ville-Marie, le propriétaire Denis Nolet, estime que les denrées données quotidiennement peuvent représenter jusqu'à 8 000 dollars par mois au prix de détail.

" Ça faisait longtemps qu'on voulait dire oui. C'est une question de réglementation avec le MAPAQ et la façon de le faire qui était difficile. On a trouvé une solution avec le MAPAQ et les gens du regroupement. On est très content de le faire, car là, au moins, on en fait bénéficier d'autres gens", explique Denis Nolet.

Les denrées amassées sont aussi transformées en repas grâce au travail des groupes de cuisines collectives.