Des sapins témiscamiens pour Noël

Cette année, les citoyens du Témiscamingue ont accès pour la première fois à une culture d'arbres de Noël. La Corporation de développement de Gaboury à Latulipe-et-Gaboury ouvrira ses portes pour la cueillette de sapins ce samedi 9 décembre.

Avec les informations de Tanya Neveu

Ces arbres ont été plantés il y a près de 9 ans et sont maintenant à maturités. Les 200 arbres sont désormais disponibles.Les familles sont invitées samedi entre 10 h et 15 h à venir choisir leur sapin.La plantation est située à la sortie de la municipalité.

Implanter une traditionLe président de la Corporation de développement de Gaboury, Raymond Gingras, compte faire de cet événement une tradition.« C'est le conseil d'administration qui a décidé que ce serait plus le fun de faire une journée familiale. C'est nouveau aussi, personne ne l'a fait avant. Ça va être comme ça tous les ans. On a une bonne régénération et on va en replanter d'autres pour continuer le projet dans les années à venir », raconte Raymond Gingras.1000 nouveaux sapins seront plantés au printemps.La Corporation utilise seulement des engrais naturels pour la culture de ses arbres.Les arbres sont aussi disponibles dans certains commerces du Témiscamingue.