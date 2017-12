Des stages rémunérés en forage au diamant offerts au CFP de Val-d'Or

Le Centre de formation professionnelle Val-d'Or (CFP) a accueilli mercredi sa première cohorte en forage au diamant, dans une nouvelle formule d'alternance travail-études rémunérée.

Un texte de Thomas Deshaies

Les élèves suivront une formation accélérée de 15 semaines et pourront rapidement être utilisés comme une force de travail par les entreprises.

200 des 600 heures de formations seront effectuées directement dans une entreprise de forage. Une rémunération à 15 $ de l'heure sera offerte aux élèves par l'employeur.

Pour la conseillère d'orientation au Centre de formation professionnelle Val-d'Or, Marie-Michèle Fortier, il s'agit d'une solution à la pénurie de main d'œuvre qui sévit dans la région. « En fait, on avait de la difficulté autant de notre côté que du côté des entreprises à recruter des nouveaux élèves et de la nouvelle main-d'œuvre. On s'est assis et c'est une des solutions qu'on a trouvé qui permettrait d'attirer de nouvelles personnes, mais aussi de les motiver et de les maintenir en formation », indique Mme Fortier.

La nouvelle formule de formation est gagnante pour le Centre de formation professionnelle Val-d'Or et les employeurs, estime-t-elle. « Étant donné que [les élèves] ont déjà eu la théorie, ils ont déjà pratiqué avec l'enseignant, cela [procure aux employeurs] de la main-d'œuvre déjà au niveau du stagiaire et ensuite, ça permet de les attirer un peu plus facilement et de pouvoir les engager à la fin de la formation », souligne Mme Fortier.

Le directeur des opérations de Forage G4, Dave Roussel, salue cette initiative et accueillera des élèves. « Nous sommes intéressés d'avoir des bons élèves pour pouvoir combler les postes manquants dans notre compagnie, explique-t-il. [Le salaire) est un investissement, mais surtout un incitatif pour les élèves. »

Le Centre de formation professionnelle Val-d'Or prévoit poursuivre dans cette direction et s'arrimer toujours plus aux besoins des entreprises.