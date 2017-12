Des vêtements pour poupées Barbie créés par une femme du Témiscamingue

Une femme de Ville-Marie s'adonne à une passion bien particulière. Francine Rivest fabrique des vêtements de poupéee Barbie et Ken. Les défis sont nombreux pour son entreprise Confections Joyera.

Un texte de Tanya Neveu

Francine Rivest confectionne des vêtements pour poupées Barbie depuis plus d'un an. Elle les habille de la tête aux pieds, sans oublier un seul accessoire.

« J'ai des petites filles qui sont arrivées dans ma famille, un cadeau! J'ai décidé de leur faire ça pour Noël », explique-t-elle avec l'émotion dans les yeux.

Pour oublier la maladie

Ce qui était d'abord une passion s'est rapidement transformé en véritable industrie. Cette année, elle a même créé un catalogue.

Chaque vêtement est découpé et cousu avec précaution. C'est aussi une façon pour Francine Rivest de chasser une maladie, le syndrome chronique mi-facial, qui l'envahit depuis 1998.

C'est la meilleure thérapie! Francine Rivest

« Il fallait absolument que je me trouve de quoi pour ne pas penser. Quand je descends dans mon atelier et je me mets à faire des vêtements, j'oublie que j'ai mal, j'oublie tout », raconte-t-elle.

La minutie qu'exige ce travail est aussi un remède pour son arthrite. « En travaillant dans du petit, j'oblige mes doigts à fonctionner plus », explique-t-elle.

Trouver sa place sur le marché

Francine essaie de se tailler une place sur le marché en participant à quelques salons de Noël et en étant présente sur les médias sociaux. Ce qui représente un véritable défi.

« Ce que j'aimerais c'est trouver quelqu'un qui me dise : "J'embarque avec toi et je vais te distribuer". Mais je ne veux pas la mise en consigne », souhaite Francine Rivest.

Sa collection renferme plus de 200 tenues vestimentaires souvent confectionnées avec des matériaux recyclés.