Desjardins : dévoilement du vidéoclip de L'Engeôlière des soeurs Boulay

Le duo de réalisateurs composé d'Éric Morin et de Dominic Leclerc dévoile un deuxième vidéoclip issu de la compilation hommage à Richard Desjardins : le déchirement exprimé dans la poésie de L'Engeôlière interprétée par Les soeurs Boulay campe ici dans une carrière de sable.

Les réalisateurs rouynorandiens avaient déjà fait équipe pour réaliser le vidéoclip de Tu m'aimes-tu interprété par Fred Fortin. Tourné à Rouyn-Noranda, le vidéoclip mettait en vedette des visages et des lieux familiers du berceau de l'auteur-compositeur-interprète abitibien. On y apercevait notamment la Fonderie Horne et le Cabaret de la dernière chance.

Cette fois-ci, ce sont les danseurs professionnels Karina Champoux et Milan Panet-Gigon qui percent l'écran. Leurs corps valse-hésitent avec une pelle mécanique qui les transportent dans une carrière de sable, sorte de métaphore de l'amour impossible et déchirant exprimé par les mots de Desjardins.

Les réalisateurs Dominic Leclerc et Éric Morin signent aussi une série de 12 capsules qui reviendront au cours des prochains mois sur la place qu'occupe l'oeuvre de Desjardins pour les 12 artistes à avoir enregistré une chanson sur l'album. Ces 12 capsules seront diffusées sur le web au cours des mois à venir.