Deux Abitibiennes en route pour 125 km de course en forêt

Deux femmes de la région s'apprêtent à prendre part à une épreuve de course à pied de 125 kilomètres.Tania Rancourt et Sarah Verguet-Moniz vont prendre part à l'Ultra-Trail Harricana, un événement sportif qui se déroule à La Malbaie dans Charlevoix.

D’après une entrevue de David Chabot

Il s'agit du plus important événement de course à pied en forêt de la province.

Les deux femmes ont parlé de cette expérience à l'émission Des matins en or. Elles tenteront de parcourir leur grande distance à vie.Sarah Verguet-Moniz s'attend pour sa part à une course très difficile.Tania Rancourt souhaite quant à elle courir la distance de 125 kilomètres entre 18 et 20 heures.« Il y a une préparation physique c'est certain, mais ce genre de course, ça se joue beaucoup avec la tête. On a beau être préparé physiquement, si la tête lâche, si on s'hydrate mal ou si on s'alimente mal, tout tombe à l'eau. Il faut courir beaucoup de kilomètres par semaines, mais il y a tellement de variantes qui peuvent faire en sorte que la course sera un succès ou non, alors il ne faut pas se concentrer uniquement sur la préparation physique », explique-t-elle.Elle affirme ne pas avoir l'intention de dormir pendant le parcours, mais que l'alimentation sera un élément-clé.« On ne mange pas très « santé » dans ces épreuves. On va aller chercher des sucres rapides pour avoir de l'énergie rapidement et on droit avoir de la nourriture sur nous en tout temps aussi, pour manger entre les ravitaillements. Parfois les ravitaillements sont loin, le plus loin je pense qu'il y a 20 kilomètres entre les 2 alors ça représente 2 à 3 heures de course en forêt », ajoute Mme Rancourt.