Deux adolescentes heurtées par une voiture à Granada gravement blessées

Deux adolescentes ont été gravement blessées après avoir été heurtées par une voiture vers 16 h 30 mercredi après-midi sur l'avenue Granada.

Appelée sur place, la Sûreté du Québec (SQ) confirme que les deux piétonnes ont été heurtées par un automobiliste.

« Elles ont été blessées gravement et on craint actuellement pour leur vie, indique la porte-parole de la SQ, Hélène Nepton. On a un patrouilleur en enquête collision qui a été appelé sur les lieux afin de faire la lumière sur les circonstances et les causes de la collision. »

Deux heures après l'accident, l'avenue Granada était toujours fermée à la circulation afin de permettre aux policiers de recueillir les éléments qui pourront éventuellement servir à l'enquête.

Plus de détails suivront.