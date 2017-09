Deux fermes de la région ouvrent leurs portes au public

Deux fermes de la région invitent la population à visiter leurs installations dimanche de 10 h à 16 h.

D’après une entrevue de David ChabotLa Néoferme d'la Turlute de La Motte, qui effectue une production maraîchère certifiée biologique et la ferme laitière et céréalière Princy de Sainte-Germaine-Boulé prévoient plusieurs activités selon la copropriétaire de la ferme Princy, Mylène Bégin.

On va avoir des jeux gonflables pour les plus jeunes, une table de produits régionaux et pour ceux que ça intéresse, un petit marché. On devrait avoir la caravane de crème glacée et produits laitiers.

Mylène Bégin