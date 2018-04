Deux incendies en même temps à Saint-Mathieu-d'Harricana

Deux incendies se sont déclarés en quelques minutes, mardi soir, à Saint-Mathieu-d'Harricana.

Une grange et un immeuble à logements du chemin Lanoix ont été la proie des flammes.

Une trentaine de pompiers d'Amos, de Landrienne et de St-Marc-de-Figuery ont été mobilisés sur le lieux une bonne partie de la nuit.

« On a eu un appel vers 8 h 45 au 84 chemin Lanoix pour une remise ou une petite grange qui brûlait. Quand on était en direction de l'incendie, on a eu un autre appel au niveau de l'incendie dans le bloc à appartements qui s'était déclaré. Deux incendies en même temps, dans le fond », raconte Pierre Gagnon, chef de la sécurité incendie d'Amos.

Il n'y a aucun blessé. « Lorsqu'on est arrivé, tout le monde était évacué, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. On sait où le feu a pris parce qu'on est arrivé au début. On va aller faire de la recherche lorsqu'on aura fini l'extinction », a déclaré Pierre Gagnon vers 23 h ce soir-là.

La route 109 a été fermée dans ce secteur pendant plusieurs heures et certains clients d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité pendant quelques heures.