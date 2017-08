Deux joueurs du Club Boréal en tournée européenne avec le club-école du PSG!

Deux jeunes joueurs de soccer de Rouyn-Noranda vont vivre une expérience hors du commun alors qu'il vont s'envoler vers le vieux continent dès la semaine prochaine pour participer à une tournée européenne en compagnie de l'Académie du Paris Saint-Germain, organisation installée à Montréal.

Un texte d'Émilie Parent-Bouchard d'après une entrevue d'Annie-Claude Luneau

Zavier Clément-Pelletier et Jonathan Filiatrault, tous deux membres de l’équipe double lettre de quatorze ans et moins du Club de soccer Boréal, sont tout sourire. Ils sont excités à l'idée de s'envoler pour un voyage de deux semaines sans leurs parents. Mais c'est surtout la perspective de jouer avec le club-école de l'une des équipes les plus mythiques de la planète foot qui les fait trépigner.

« On va jouer des matchs en Europe avec le club-école du Paris Saint-Germain, on va jouer contre d'autres équipes de l'Europe et on va faire un petit tournoi aussi », précise Jonathan Filiatrault, qui a appris la nouvelle au début de la semaine.

Les larmes me sont montées aux yeux, j'étais vraiment content! Jonathan Filiatrault

La crème de la crème

Les deux jeunes hommes font partie d'une sélection d'une quinzaine de joueurs dans toute la province. « Ça a été une sélection quand même assez difficile avec le nombre de joueurs qu'on a au Québec dans cette catégorie, fait valoir le directeur technique du Club de soccer Boréal, Sanéo Thioub. [Ils ont] été les deux meilleurs, de par leurs performances dans la ligue U14 AA. »

On s'est basé sur leur performance, c'est pour cette raison-là qu'ils ont été sélectionnés pour participer à cette belle tournée européenne. Sanéo Thioub, directeur technique du Club de soccer Boréal

Un programme bien rempli

Les deux étoiles n'auront cependant pas le temps de s'asseoir sur leurs lauriers. « On a des pratiques presque chaque jour, indique Zavier Clément-Pelletier. Si on n'a pas de pratique, on a des matchs amicaux et en Hollande, ça va être le festival présaison. »

Les deux jeunes espoirs du ballon rond seront en Europe du 7 au 21 août. Ils passeront la majeure partie de leur séjour à Prague, la capitale de la République tchèque, où ils affronteront le Sparta de Prague, le Slavia de Prague et le FC Viktoria de Plzeň.

Ils voyageront aussi en Hollande pour disputer un match amical contre le Sparta de Rotterdam et participer à un tournoi présaison lors duquel ils se mesureront à des clubs-écoles comme l'Ajax d'Amsterdam ou encore le club anglais d'Everton.