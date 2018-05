Deux Ontariens tués dans un accident d’avion au Michigan

Les autorités ont confirmé lundi l'identité des victimes canadiennes d'un écrasement d'avion aux États-Unis.

Les victimes, le pilote et propriétaire de l’appareil Gilbert Bélair 67 ans et son passager, John Paul Finck, 76 ans, étaient les deux seuls, à bord du petit avion lorsque celui-ci a piqué du nez et s’est écrasé sur le terrain de l’aéroport peu après 10 h samedi.

Le National Transportation Safety Board (NTSA) des États-Unis et deux agents du Federal Aviation Administration ont ouvert une enquête.

« Des témoins ont affirmé que le petit appareil était décollé de la piste 32 et était à environ 50 mètres d’altitude avant de s’écraser , a indiqué Mike Folkerts de la NTSA.

L’appareil de type artisanal comptait quatre places et il était doté d’un moteur V-6 Honda, de 245 chevaux, utilisés dans des véhicules automobiles, selon M. Folkerts.

Les restes de l’avion ont été entreposés dans un des hangars de l’aéroport pour examen plus minutieux afin de trouver la cause de l’accident.

Selon M. Folkerts, le pilote Bélair comptait environ 500 heures de vol, dont 60, pour cet appareil.

Il faudra de 12 à 18 mois avant d’avoir le rapport final sur cet écrasement.