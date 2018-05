Deux résidents de la région reconnus coupables de contrebande de tabac

Deux résidents de l'Abitibi-Témiscamingue ont été reconnus coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac. Ils ont été condamnés par la Cour du Québec à payer des amendes de plus de 500 000 $.

Angie Morris, de Val-d'Or, devra payer un montant de 490 200 $ dans les prochains 24 mois. Le 5 février 2013, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à Salaberry-de-Valleyfield, et y ont saisi 950 000 cigarettes de contrebande.

Par ailleurs, Allen Paquin, de Malartic, a été condamné à verser une amende de 74 600 $ au cours de la prochaine année. Le 12 décembre 2013, des policiers ont effectué des perquisitions visant un véhicule et une résidence et y ont saisi 5629 cigarettes de contrebande. La preuve a permis de démontrer que plus de 100 000 cigarettes de contrebande avaient également été vendues.

Dans les deux cas, la cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi.

Six autres personnes ailleurs au Québec ont été condamnées pour des infractions liées à la contrebande de tabac.

Au total, les contrevenants ont reçu 1 651 574,80 $ d'amendes, à payer dans des délais variant de 2 à 24 mois.