Disparition de Naïm Ouellet, 14 ans, de Val-d'Or

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Naïm Ouellet, âgé de 14 ans, disparu depuis mardi matin.

Naïm Ouellet a été vu pour la dernière vers 8 h 30, alors qu'il faisait de l'auto-stop en direction sud sur la route 117 à Louvicourt.Il aurait quitté son domicile de Saint-Marc-de-Figuery le matin même.Il portait des pantalons courts beiges, une chemise à carreaux, un sac à dos bleu marine et porte un appareil orthodontique.Naïm Ouellet mesure 1,83 m et pèse 150 lbs. Il a les cheveux châtains et longs et les yeux bleus.