Don de 10 000 $ du Club Richelieu pour les élèves dans le besoin

Pour une deuxième année consécutive, Le Club Richelieu de Rouyn-Noranda injecte 10 000 dollars dans le fonds pour que chaque jeune ait une chance égale à l'école.

Un texte de Jocelyn CorbeilLes sommes servent principalement à fournir des collations aux élèves, et offrir du matériel scolaire ou des vêtements aux enfants dans le besoin, de la commission scolaire Rouyn-Noranda.Des services en optométrie peuvent également être comblés avec ce fonds.« C’est tellement grisant, c’est stimulant de voir où est ce qu’on va chercher, qu’on atteint les jeunes dans le besoin. C’est ce que le Club Richelieu veut faire, en le faisant directement avec la commission scolaire », Jacques Gagné est président du Club Richelieu Rouyn-Noranda.« Ça permet à notre personnel de se concentrer à offrir les services et s’assurer que chaque jeune, dans chacune des classes, ait une chance égale et qu’il n’ait qu’une seule préoccupation : les études. Il ne faut pas qu’ils aient à se soucier de la faim qui les tiraille, du fait qu’ils n’ont pas de mitaines à la récréation », ajoute pour sa part le président du Conseil des commissaires de la commission scolaire de Rouyn-Noranda, Daniel Camden.