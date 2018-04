Du sport à Pikogan pour rapprocher les communautés autochtones 

Près de 2 000 personnes ont assisté au 29e Tournoi de hockey mineur et de ballon sur glace de Pikogan cette fin de semaine à Amos.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

Au total, 75 équipes, représentant des communautés autochtones de partout au Québec et même de l'Ontario, ont pris part à l'événement. Par ailleurs, pour une première fois dans l'histoire de la compétition, une équipe mohawk de la communauté de Kahnawake participe à l'événement.

C'est que le ballon sur glace est très populaire chez les Premières Nations selon le membre du comité organisateur du tournoi, John Mowatt.

« Je te dirais que chez les Premières Nations, c'est encore très populaire. On a regardé l'autre jour les tournois qui existaient dans les autres communautés et le ballon-balai se retrouve beaucoup dans les communautés autochtones », explique-t-il.

Le bénévole au tournoi depuis une dizaine d'années, Rex Mckenzie, partage cette opinion.

Il aime beaucoup assister au match de sa fille qui participe cette année à la compétition. « Ah oui, c'est très populaire le ballon-balai, ça se joue dehors dans la maison, dans les cours », selon le père de famille.

Et quand c'est ta fille qui joue, c'est encore plus fun. Voir ta fille courir, faire des passes et compter des buts, c'est très excitant!

Rex Mckenzie