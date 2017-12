Écocentre : Multitech Environnement quitte Rouyn-Noranda

Les citoyens de Rouyn-Noranda n'auront plus à se rendre dans le rang Lusko pour aller porter leurs matières à l'écocentre. Multitech Environnement annonce qu'elle cesse la gestion de l'écocentre municipal.

Un texte de Marc-Olivier Thibault

La Ville de Rouyn-Noranda devient administrateur de l'endroit à compter du 5 janvier prochain et les activités seront concentrées à l'écocentre de l'avenue Marcel-Baril.

L'écocentre sera ouvert trois jours par semaine pendant l'hiver, contrairement à sept jours semaine lorsque Multitech Environnement avait ce mandat.

La gestion sera assurée par la Ressourcerie Bernard-Hamel explique la coordonnatrice en gestion des matières résiduelles à la Ville de Rouyn-Noranda, Marie-Josée Bart.

« Dans les dernières années, on a fait affaire avec la Ressourceire Bernard Hamel pour la gestion de l'écocentre. Ce qui est intéressant avec la Ressourcerie c'est que son mandat est aussi la récupération d'encombrant, donc on complète leur mandat avec la gestion de l'écocentre. Donc, on travaille à refaire affaire avec eux », explique-t-elle.

Multitech Environnement dit respecter la décision de la Ville de reprendre la gestion de l'écocentre.

Il ne s'agissait pas d'une opération très rentable, mais elle cadrait avec les opérations de l'entreprise.

Ce changement d'ailleurs n'occasionnera aucune perte d'emploi rassure le président-directeur général de Multitech environnement Stéphane Leduc.

C'est la même équipe de travail qui gérait sur le site, sur le "LET" on est un centre intégré de gestion des matières résiduelles, ça, c'est une partie supplémentaire, mais c'est les mêmes travailleurs qui travaillent aux deux endroits et les employés qui travaillaient de fin de semaine, le "LET" sera ouvert le samedi. Fais qu'il n'y a pas de perte d'emploi.

Pour la saison printemps-été, l'écocentre municipal sera ouvert cinq jours par semaine et reviendra à l'horaire de trois jours pour l'automne et l'hiver.