Édith Cloutier reçoit une médaille du lieutenant-gouverneur

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, a reçu la médaille pour mérite exceptionnel du lieutenant-gouverneur du Québec J. Michel Doyon.

La distinction lui a été remise dimanche après-midi au cours d'une cérémonie à l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda.

La médaille vise à souligner son implication dans sa communauté et son travail pour améliorer les conditions de vie des Autochtones à Val-d'Or.

Édith Cloutier, qui va bientôt souligner ses 30 ans à la tête du Centre d'amitié, dit vouloir partager cet honneur avec les femmes de sa communauté.« Je suis très touchée. C'est avec beaucoup d'humilité que je l'accepte, mais en même temps je l'accepte en portant dans mon cœur mes frères et sœurs autochtones et particulièrement les femmes autochtones avec qui je veux partager cet honneur, dit-elle. Mon cœur va aussi à toutes celles qui se lèvent, qui dénoncent l'injustice et qui ont le courage de le faire malgré les obstacles et les difficultés. »

Une vingtaine d'autres personnes impliquées dans la société en Abitibi-Témiscamingue ont également reçu des médailles.