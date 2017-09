Élections 2018 : Luc Blanchette sera de nouveau candidat libéral dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, est prêt pour la prochaine élection provinciale. Il a officialisé mardi soir sa candidature en vue des élections d'octobre 2018.

Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Devant une foule de partisans et plusieurs ministres libéraux, celui qui est aussi ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec a reconnu que les premières années ont été difficiles et il a tenu à remercier le Ministre Pierre Arcand pour son support.

« La première année ça été de la peau faut bien le reconnaitre. Mais très vite, avec justement quand je parlais de Pierre qui a été un mentor pour moi. Bien encadré on avait une équipe notamment le cabinet qui m'a accompagné là-dedans. Mais c'est vrai que les bouchés ont été doubles. Oui la stratégie minérale, la réglementation, la loi sur la transparence, c'est toutes des choses que l'on a appris », a-t-il dit.

Parmi les dossiers auxquels il est fier d'avoir contribué, Luc Blanchette a cité entre autres la voie de contournement à Rouyn-Noranda et l'agrandissement de l'aérogare de Rouyn-Noranda.