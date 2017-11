Élections municipales : 60 femmes ont été élues au Témiscamingue

Le Centre de femmes du Témiscamingue se réjouit du nombre de femmes élues aux élections municipales. En tout, 60 femmes ont obtenu un poste de conseillère ou de mairesse.

29% des postes à la mairie sont détenus par des femmes, soit six femmes sur une possibilité de 21. 44% de femmes occupent un siège de conseillère municipale.

Sept municipalités ont un conseil paritaire, soit trois femmes et trois hommes.Il y a toutefois deux municipalités du territoire qui n'ont aucune femme conseillère au sein de leur équipe.

Selon la travailleuse communautaire du Centre de femmes, Danielle Labrie, les avancées demeurent importantes« Cette année, il y a 82 femmes qui ont brigué le suffrage universel comparativement à il y a quatre ans, où il y en avait eu 68. Il y a quand même plus de femmes intéressées dans l'ensemble des postes. On voit une disparité d'âge aussi, autant des jeunes que des moins jeunes. Ça rejoint un large groupe de femmes représentant aussi un large éventail des besoins des réalités des Témiscamiennes », explique Mme Labrie.Il reste actuellement six postes de conseiller municipal à combler au Témiscamingue.Le Centre de femmes du Témiscamingue invite ainsi les femmes à s'impliquer en politique municipale.