La Bulle, un espace exclusivement dédié aux adolescents à la bibliothèque de Val-d'Or

La bibliothèque municipale de Val-d'Or a inauguré aujourd'hui un nouvel espace pour adolescents.

Avec les informations d'Émélie Rivard-BoudreauL'espace nommé La Bulle a été imaginé et aménagé avec l'aide d'un groupe d'élèves des écoles secondaires de Val-d'Or.

Ils ont contribué au choix de l'emplacement, de son nom, et de son mobilier coloré.

Mélody Pepin, qui a contribué au projet, se réjouit du résultat.

On peut lire dans un endroit confortable, avec l'impression qu'on peut être chez nous, vu que c'est à notre image. Ce n'est pas juste une place avec une chaise droite puis on est assis et on lit. On a un divan, un a un pouf avec des livres... c'est le fun! Mélody Pépin

Outre les nouvelles aires de repos et de travail, on retrouve dans La Bulle une panoplie d'ouvrages destinés aux jeunes lecteurs.

La responsable des bibliothèques municipales de Val-d'Or, Michelle Bourque explique que le projet a coûté 15 000$ et a été financé par la Ville de Val-d'Or, le Club Kinsmen et le ministère de la Culture et des communications.