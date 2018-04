Émilise Lessard-Therrien officiellement candidate pour Québec solidaire

Émilise Lessard-Therrien est officiellement la nouvelle candidate de Québec solidaire dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue.

L'assemblée d'investiture a eu lieu devant près de 200 militants rassemblés à Rouyn-Noranda, hier.

Originaire du Témiscamingue, elle prend la relève de Guy Leclerc, qui a porté les couleurs du parti lors des trois dernières élections.

« On sent le bouillonnement solidaire en région et en plus, je pense que les gens ont envie de changement. Moi, je considère qu'on l'a vu aussi aux élections municipales. Il y a une espèce de vent qui a tourné, beaucoup de femmes qui ont été élues sur la scène municipale, des jeunes aussi qui reviennent en politique, qui s'intéressent davantage, qui s'impliquent. Je pense qu'on est dans un moment tournant », a-t-elle confié en entrevue à Des matins en or.

Grand rassemblement solidaire

Son investiture a officiellement été annoncée lors du Grand rassemblement solidaire tenu à Rouyn-Noranda mardi.

Cet événement faisait partie d'une série de quatre rassemblements organisés à Québec, Montréal, Sherbrooke et Rouyn-Noranda.

« C'est une tournée de quatre événements, et ce sont quatre lieux qu'on n'a pas tirés au hasard. Ce sont quatre régions où on veut faire des gains. C'est la troisième fois que Manon et moi venons dans la région depuis un an. Ça démontre tout notre sérieux. Ce soir, ce qu'on veut faire aussi, c'est une démonstration de force, démontrer qu'il y a une réelle mobilisation sur le terrain », a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec Solidaire, lors de son passage à Région zéro 8 mardi.