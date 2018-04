Enquête sur une collision entre une voiture de police et un VTT conduit par des mineurs

Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) enquête sur une intervention du corps de police régional de Kativik, dans le Nord-du-Québec, survenue le 25 avril dernier.

Selon les renseignements préliminaires communiqués au BEI, « lors d'une patrouille régulière, deux policiers auraient aperçu un VTT (véhicule tout terrain) circulant rapidement, sens contraire à eux »Toujours selon les informations du BEI, « quelques instants plus tard, le VTT serait entré en collision avec la voiture patrouille ».À bord du VTT, trois personnes d'âge mineur auraient été impliquées dans cet accident. Elles ont tous subi des blessures, dont une plus sérieusement.Le BEI soutient que cette dernière a été transportée vers un hôpital de Montréal et que « la conductrice du VTT aurait été en état d'ébriété et [qu']un prélèvement sanguin aurait été effectué ».Six enquêteurs du BEI ont été chargés d'enquêter sur cet événement. Ils vont tenter de déterminer si les renseignements reçus sont exacts.