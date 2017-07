Exposition sur les amphibiens au Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord

Le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord veut démystifier la réalité des amphibiens. Il invite les citoyens à découvrir une exposition consacrée à ces animaux.

Les visiteurs peuvent notamment voir deux salamandres en aquarium au musée.

L'activité permettra aux participants d'en apprendre plus sur le monde des amphibiens, des animaux qui passent de l'eau à la terre, et leur rôle dans la nature, explique la directrice du Fossilarium, Andrée Nault.

« On parle principalement des amphibiens qu'on retrouve chez nous, des salamandres et des anoures. Ça, c'est évidemment la famille des grenouilles et des crapauds, etc. Et il y en a une espèce dont on parle, parce que ce qui est intéressant, elle n'a pas de pattes, mais elle vit en Amérique du Sud », dit Andrée Nault.

Selon elle, les gens posent beaucoup de questions sur ces animaux peu connus d'eux.

« Les amphibiens dans le fond c'est nos ancêtres et parce que ce n’est pas connu. C'est quoi un amphibien, c'est un grand nom. En réalité, c'est un animal qui a deux vies. On parle d'un animal qui est au début un poisson et qui devient un animal terrestre, ça suit en même temps le chemin de l'évolution, c'est ce qui est intéressant », dit-elle.