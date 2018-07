Fermeture définitive du dépanneur de Laniel : à qui la faute?

Les propriétaires du dépanneur de Laniel tiennent responsables la municipalité de Laniel et la MRC de Témiscamingue de la fermeture de leur commerce. Ils mettent la clé sous la porte après 11 ans de service.

Un texte de Tanya Neveu

À l'extérieur du dépanneur de Laniel, situé en bordure de la route 101, sur trois différentes affiches jaunes, on peut lire ceci : « Fermé à cause de la MRC et du TNO Laniel ».

Dans une lettre distribuée lors de l'ouverture du parc d'Opémican le 23 juin dernier, les propriétaires affirment que certains dirigeants de la MRC et tous les membres du conseil d'administration du comité municipal de Laniel travaillent à l'encontre des commerçants.

Jacques Venne et Silvy LeSieur soutiennent que leur implication dans le développement de la municipalité s'est soldée par du harcèlement et de l'intimidation.

La MRC réplique

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, affirme que les propriétaires n'ont jamais réclamé une rencontre avec elle.

« Je constate que depuis 2007, le monsieur est en difficultés avec le comité municipal de Laniel ou avec la MRC. D'abord, à la MRC, ce ne sont plus les mêmes personnes et à Laniel, ça a changé plusieurs fois au niveau du comité municipal. Je ne ferai pas de négociations par médias interposés, mais la seule constante depuis 2007, c'est M. Venne. On peut se poser la question, où il est le problème vraiment? »

À Laniel, la présidente du comité municipal, Patricia Noël, se désole de cette situation, qu'elle préfère ne pas commenter.

Elle affirme toutefois que certains articles seront en vente pour les visiteurs via le kiosque d'accueil de la SEPAQ, situé tout près de la descente de bateau.

« La SEPAQ va assurer un minimum en produits pour s'assurer que les visiteurs puissent se procurer de l'eau, des collations et de la glace », précise-t-elle.

La SEPAQ confirme que des denrées de base seront disponibles d'ici deux semaines.