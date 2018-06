Fermeture du CHSLD de Palmarolle : la CSN redoute une centralisation des services

Les composantes de la CSN en Abitibi-Témiscamingue craignent que la fermeture du CHSLD de Palmarolle se solde par une centralisation des services.

Un texte de Thomas Deshaies

C'est ce que le Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et le Syndicat régional du personnel paratechnique du service auxiliaire et métier du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS-AT) ont déclaré lundi.

Souhaitons que les propos du président-directeur général, M. Desjardins, de maintenir cet établissement à Palmarolle après les rénovations ou la reconstruction, ne soient pas un simple argument pour faire passer en douceur la centralisation des services vers Macamic ou La Sarre. Félix-Antoine Lafleur, porte-parole de la CSN en Abitibi-Témiscamingue

Rappelons que le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue a annoncé le 31 mai dernier que le CHSLD de Palmarolle devait fermer en raison de risques d'affaissement advenant une crue des eaux ou un séisme. Les 21 résidents seront donc transférés à La Sarre ou à Macamic, alors que les travailleurs du CLSC devraient œuvrer dans un nouveau local.

La vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux, Annick Trottier, espère que le CISSS-AT trouvera une solution pour conserver les services à Palmarolle.

« En décembre 2018, il va y avoir un rapport final qui va annoncer s'il y a une reconstruction, une réparation ou une fermeture complète. On va vérifier les documents, s'assurer que tout a été fait correctement, pour s'assurer que ce ne soit pas un tournant, une façon de faire pour sortir les travailleurs vers Macamic ou La Sarre, en mettant ça sur le dos d'une fermeture d'un établissement », a-t-elle déclaré.

Le président du Syndicat régional du personnel paratechnique du service auxiliaire et métier du CISSS-AT, Patrice Larivière, dénonce quant à lui la gestion de la situation par le CISSS. Par voie de communiqué, il affirme que la direction aurait dû donner davantage de moyens aux travailleurs pour vivre cet état d'urgence. Lors des rencontres publiques organisées par le CISSS-AT, il a été annoncé que les résidents seraient transférés en moins de trois semaines.

Nous estimons que la direction aurait pu nous donner les moyens de mieux vivre cet état d'urgence. Patrice Larivière

La CSN s'engage à suivre l'évolution du dossier et à défendre l'intérêt des travailleurs et de la population.