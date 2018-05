Financement des universités : une annonce bien reçue en Abitibi-Témiscamingue

L'investissement dans le réseau universitaire québécois annoncé jeudi matin par la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, est somme toute bien reçue en Abitibi-Témiscamingue.

Un texte de Piel Côté

Le gouvernement investira ainsi 1,5 milliard de dollars supplémentaires dans le réseau des universités québécoises d'ici 2023.Par rapport à 2016-2017, l’investissement annoncé représente une hausse de 11,3 % d'augmentation pour l'ensemble des 19 établissements universitaires du Québec.

Pour le réseau de l'Université du Québec, dont fait partie l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), la hausse est de 11,8 %. L'ancienne rectrice de l'UQAT, Johanne Jean et désormais présidente du Réseau des Universités du Québec, estime que l'aspect « prévisibilité » de l'entente est très important. Selon elle, cette entente de cinq ans permettra aux universités de se projeter vers l'avenir. Mme Jean rappelle que l'ancienne grille de pondération datait de l’année 2000 et qu'on avait partiellement actualisé cette entente en 2005.

Il y a un peu plus d'argent. C'est un pas dans la bonne direction, mais on s'est aussi entendu pour la revoir (plus tôt). On ne va pas revoir ça dans 20 ans. Dans quatre ans, on va se reparler et voir les impacts de l'entente actuelle.

Johanne Jean