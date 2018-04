Geneviève et Matthieu finalistes du Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec

Les artistes en arts visuels de Rouyn-Noranda Geneviève et Matthieu sont en lice pour la troisième édition du Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec.

Numa Amun, Nicolas Grenier, Jennifer Lefort ainsi que Jacqueline Hoàng Nguyễn sont également en lice pour ce prix, qui donne droit à une exposition personnelle au Musée, une publication de nature rétrospective, l'acquisition d'œuvres pour la collection du MNBAQ à hauteur de 50 000 $ ainsi qu'une bourse.

L'exposition du lauréat au Musée national des beaux-arts, à Québec, est prévue pour le printemps 2019.

Rejoint à Marseille, où le duo est en résidence artistique, Matthieu Dumont affirmait qu'il s'agissait d'une excellente nouvelle. « C'est le genre de prix que tu reçois un coup de téléphone, on n'envoie pas de dossier, on n'applique pas. Ce sont les pairs qui se réunissent et qui nomment les finalistes, donc pour nous c'est vraiment une belle reconnaissance », confie-t-il.

Nous, c'est clair qu'on était plus près des centres d'artistes, donc on a plus présenté nos projets dans des centres d'artistes. Qu'un musée offre ce genre de prix pour l'art actuel, pour nous, c'est vraiment une belle reconnaissance. Matthieu Dumont

Une bourse de 2000 $

Pour la première fois, cette année, la bourse de 10 000 $ a été partagée entre les cinq finalistes plutôt que d'être remise au gagnant.

« Il y a une bourse de 2000 $ juste associée à la nomination, donc oui, c'est excellent pour nous. Comme artiste qui pratique en arts, tout revenu devient super important, parce qu'on peut le réinvestir dans des projets, mais ça nous permet aussi de vivre », souligne-t-il.