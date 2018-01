Gilles Bouchard inquiet pour la sécurité des joueurs de la LHJMQ

L'entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard, s'inquiète pour la sécurité des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Avec les informations d'Émilie Parent-Bouchard

Alors que son équipe tentait de départager le match contre l'Armada de Blainville-Boisbriand en prolongation hier, un joueur de la meute a été blessé par un tir adverse.

Peter Abandonnato se tordait de douleur sur la patinoire, mais aucun officiel n'a jugé opportun de siffler pour porter assistance au numéro 22.

L'Armada a touché la cible après une vingtaine de secondes de jeu.

Selon Gilles Bouchard, cette situation est inquiétante.

Elle est où la ligne pour la sécurité des joueurs de la Ligue? C'est la question qu'il faut se poser. Gilles Bouchard, entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda

« Un joueur qui est blessé, qui se lamente, que c'est peut-être grave et qu'il faut qu'il aille à l'hôpital au plus vite... c'est quoi, s'ils n'avaient pas marqué après 20 secondes, ils auraient joué trois contre deux pendant une minute? C'est un non-sens. C'est un être humain qui est tombé sur la glace, qui est blessé et on ne siffle pas. Ça n'a pas de bon sens », ajoute-t-il.

Le règlement de la LHJMQ stipule que « lorsqu'un joueur est blessé de façon telle qu'il ne soit plus capable de continuer à jouer ou se rendre à son banc, le jeu ne sera pas arrêté jusqu'à ce que son équipe obtienne possession de la rondelle ».

Par contre, on ajoute que « s'il est évident qu'un joueur a subi une blessure sérieuse, un arbitre et / ou un juge de lignes pourra arrêter le jeu immédiatement ».