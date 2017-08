Granada réclame un ralentissement de la circulation

Le quartier Granada, de Rouyn-Noranda, est en émoi, au lendemain de l'accident qui a fait deux victimes. Certaines voix s'élèvent déjà pour réclamer un ralentissement de la circulation dans le secteur.

Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Deux adolescentes de 16 ans ont perdu la vie, mercredi, après avoir été fauchées par une voiture alors qu'elles marchaient sur l'avenue Granada, à Rouyn-Noranda, vers 16h30.

Des citoyens du quartier se questionnent si la limite de vitesse de 70 km/h est trop rapide pour le secteur.

C'est triste, ce sont deux petites filles qu'on connaissait. On connait aussi les parents. Suzanne Thibault, propriétaire du commerce Clinique Idéal

C'est le cas de la propriétaire du commerce Clinique Idéal, Suzanne Thibault, dont l'entreprise est située à proximité du lieu de l'accident. « Avant on avait le dépanneur. Il y a beaucoup de jeunes enfants qui venaient ici pour se chercher des bonbons et souvent, je disais à mon mari, « il va finir par y avoir un accident, ça rentre trop vite dans le village! ». Heureusement, on a évité ça, mais quelques années plus tard, il y a un accident », commente-t-elle.

Des plaintes déjà déposéesLe conseiller municipal du quartier Granada, Luc Lacroix, affirme avoir déjà reçu certaines plaintes de citoyens concernant la limite de vitesse dans ce secteur.

Il assure qu'il sera à l'écoute si les résidents souhaitent des modifications.

S'il faut reculer la limite de 50 km/h et l'apporter un peu plus loin du noyau du village, on va le faire. Luc Lacroix, conseiller municipal du quartier Granada

« Au conseil municipal de lundi, je vais en discuter avec les membres du conseil pour voir s'il y a eu d'autres plaintes à la Ville, promet Luc Lacroix. Si le trafic passe un peu trop vite dans ce secteur, on va faire toutes les démarches qu'il faut pour faire ralentir les gens ».

La Sûreté du Québec poursuit son enquête afin de déterminer ce qui a causé cet accident. L'alcool et la vitesse pour l'instant ne semblent pas être retenus comme causes de la collision.