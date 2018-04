Guillaume Bisaillon est le nouvel entraîneur-chef des Forestiers d'Amos

Les Forestiers d'Amos, de la Ligue de Hockey Midget AAA, ont annoncé l'identité de leur nouvel entraîneur-chef. Il s'agit de Guillaume Bisaillon, qui devient le 11e entraîneur de la concession depuis l'arrivée de la franchise à Amos, en 1990.

Un texte de Jocelyn Corbeil

Guillaume Bisaillon est âgé de 28 ans et est originaire de Mont-Laurier.

Il agissait, depuis quelques saisons, comme entraîneur-adjoint des Vikings de Saint-Eustache, de la ligue de hockey midget AAA. Il a également déjà dirigé les Mustangs de Vaudreuil-Dorion de la Ligue junior AAA.

Une région qu'il connaît bien

Guillaume Bisaillon est très heureux de relever ce nouveau défi dans une région qu'il connaît très bien.

« Mon frère a joué pour les Forestiers pendant deux ans et pour les Foreurs pendant quatre ans, moi j'ai joué pour le Filon de Malartic en 2004-2005, donc l'Abitibi a toujours eu une place spéciale dans ma vie. Lorsque le poste des Forestiers a été ouvert, ç'a été naturel pour moi d'appliquer et dans la ligue midget AAA, c'est spécial aussi, c'est la plus belle ligue dans laquelle diriger », déclare-t-il.

Sentiment de fierté

Avec les Forestiers, Guillaume Bisaillon veut que les gens de l'Abitibi-Témiscamingue soient fiers de leur équipe.

« Je vais bâtir une équipe fière, une équipe qui joue 60 minutes, qui utilise bien son bâton en défensive, qui finit ses mises en échec, qui converge vers le filet. Je veux que les gens soient fiers de leur club midget AAA », affirme-t-il.

Guillaume Bisaillon entrera en fonction avec les Forestiers dès le pré-camp d'entraînement, qui aura lieu du 27 au 29 avril, au Complexe sportif Desjardins d'Amos.

Rappelons qu'en octobre dernier, les Forestiers avaient procédé au congédiement de leur entraîneur-chef Alexandre Chénier pour le remplacer de façon intérimaire par Stéphane Madore.