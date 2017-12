Hausse des taxes de 2,57 % à Val-d'Or pour 2018

Le budget 2018, adopté lors de la séance du conseil municipal de lundi, prévoit une hausse de certaines taxes à Val-d'Or.

Un texte de Thomas Deshaies

Le propriétaire d'une résidence d'une valeur de 223 080 $, située en milieu urbain, devra s'attendre à une hausse de taxes municipales de 2,57 %, soit une augmentation d'environ 64 $.

C'est un effort qui est raisonnable considérant la qualité des services. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Le budget déposé prévoit des dépenses de plus de 53 millions de dollars en 2018, soit une hausse de plus de 1,5 million de dollars par rapport à celui de 2017. Les dépenses pour le service de la dette représentent plus de 9 millions de dollars, soit 18,2 % du budget.

Augmentation des taxesLe taux de taxation pour une résidence passera de 0,435 $ à 0,45 $ par 100 $ d'évaluation.

Les taxes de service pour le déneigement augmenteront également, passant de 0,435 $ à 0,45 $ par mètre de façade. En milieu rural la taxe augmentera de 205 $ à 245 $. Cette taxe n'avait pas augmenté depuis 2015 a précisé le maire.

Malgré le développement de nouveaux projets immobiliers en 2017, la municipalité ne pouvait pas geler les taxes cette année, estime M. Corbeil. « On voit des gros projets, c'est impressionnant de par leur ampleur, ça va générer des nouveaux revenus une fois qu'ils auront été complétés, mais ce n'est pas suffisants pour couvrir toutes les nouvelles dépenses qu'on a cette année », explique-t-il.

Les projets du secteur public, comme les habitations à loyer modique ont droit à certaines exemptions, a précisé le maire.

Centre multisports Fournier

Plus de 32 millions de dollars d'investissements sont prévus en 2018 à Val-d'Or, dont 15 millions pour la construction du Centre multisports Fournier.

L'augmentation de l'évaluation des coûts de construction du centre, passant de 13 millions à 15 millions de dollars, a d'ailleurs obligé la municipalité à modifier l'échéancier de certains projets.

On pensait être en mesure de rénover l'aréna Kiwanis en 2018, alors que c'est décalé en 2019. Il y a un déplacement des projets. Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or

Parmi les projets prévus au sein du Programme triennal d'immobilisation 2018-2019-2020, notons l'assainissement des eaux usées à Dubuisson (4 millions de dollars), la réfection du chemin Baie-Carrière (2,5 millions de dollars) et l'agrandissement du stationnement de la Forêt récréative de Val-d'Or.

Val-d'Or développera des terrains résidentielsPour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et augmenter le nombre d'habitations dans la municipalité, la Ville développera ses propres terrains résidentiels, dont 13 pour des petites maisons, 29 pour des résidences unifamiliales et quatre pour des immeubles multilogements.

« Ce qu'on vise, c'est répondre à un segment du marché qui va nous permettre de construire des maisons qui vont être accessibles pour la jeune famille qui s'installe », a expliqué M. Corbeil.

La Ville prévoit développer des secteurs qui suscitent moins l'intérêt des promoteurs privés.

« Faire un développement pour 13 terrains, n'a pas vraiment d'intérêt [pour les promoteurs privés], croit M. Corbeil. Il y a peut-être d'autres secteurs où on veut rendre l'accès à la propriété plus facile, donc nous on ne va pas être en compétition, mais offrir une gamme de produits différents qui vont combler une partie du marché qui n'est pas couvert. »