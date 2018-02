Huit contrevenants à la Loi sur les Forêts, dont Tembec et Scierie Landrienne

En Abitibi-Témiscamingue, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis à l'amende 8 contrevenants à la Loi sur les forêts et de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.

Un texte de Boualem Hadjouti

Les jugements ont été rendus entre le 27 mai 2017 et le 31 décembre 2017.Les amendes pour la région totalisent plus de 16 000 dollars.On y retrouve notamment la forestière Tembec condamnée à payer 4000 dollars pour avoir omis de mettre en place un pontage lors de l'aménagement d'un sentier traversant un cours d'eau.Il y a aussi la Scierie Landrienne condamnée à payer 2400 dollars pour avoir coupé du bois dans la lisière boisée de 20 mètres en bordure d'une tourbière avec mare.Dans la liste des contrevenants figurent aussi la MRC d'Abitibi et la municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville.Le ministère rappelle que les lois et règlements associés à la gestion forestière ont pour objet de protéger les diverses ressources du milieu forestier.Il précise que les gestes portant atteinte à l'intégrité du milieu forestier doivent être sanctionnés, et la publication des noms des contrevenants vise la transparence.