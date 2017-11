Huit CPE en grève en A-T lundi

Huit centres de la petite enfance (CPE) seront en grève lundi prochain en Abitibi-Témiscamingue et un dans le Nord-du-Québec.

Avec les informations de Boualem Hadjouti

La grève touchera 325 travailleurs de 14 installations syndiqués de la CSN. La centrale syndicale affirme que les pourparlers avec le ministère de la Famille ont échoué puisque l'employeur tente d'imposer des concessions qualifiées d'inacceptables sur le régime de retraite.

Voici le président par intérim du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec pour la CSN, Donald Rheault. « On avait annoncé cette semaine une journée de grève et on maintient le cap compte tenu que les négociations ont échoppé au niveau national, alors nous on maintien notre journée de grève le lundi 30 octobre », explique-t-il.