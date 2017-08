Importante saisie de cannabis à Barraute

Plus de 800 plants de cannabis ont été saisis hier à Barraute. Un homme de 64 ans a été arrêté sur place, où des équipements servant à la production de cannabis et une arme à feu ont aussi été saisis.

Il devrait faire face à des accusations de production de cannabis.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Josée Ouellet, indique que la Gendarmerie royale du Canada et les Forces armées canadiennes ont aussi participé à l'opération.« On parle de plus de 800 plants de cannabis en terre qui ont été saisis. Ça se passe dans un secteur boisé au sud de la ville de Barraute. C'est un secteur qui est isolé qui est accessible en hélicoptère ou en véhicule tout terrain. Et hier, c'est grâce à l'hélicoptère des Forces armées canadiennes et à la présence de la Gendarmerie royale du Canada qu'on a pu procéder à cette perquisition-là », a expliqué Mme Ouellet.La SQ rappelle que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.