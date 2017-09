Inauguration de la boutique éphèmere Brouhaha du Témiscmaingue pour donner une première expérience d'emploi aux jeunes

Le Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue inaugure officiellement ce soir sa boutique éphémère Brouhaha.

Avec les informations de Tanya Neveu

Des jeunes entre 18 et 35 ans travaillent depuis plusieurs mois à la création de ce projet de préparation à l'emploi. Ils ont créé plusieurs produits à base de matériaux recyclés. Les jeunes vendront également des chandails et des casquettes pouvant être estampés.

« On a fait des cours de menuiserie, des cours de couture, de sérigraphie, pour nous remettre en action, suivre un horaire. Tout est planifié pour faire comme si les jeunes qui participent au projet étaient dans un emploi. C'est un genre de simulation si on veut », explique le chargé de projet au Carrefour jeunesse emploi du Témiscamingue, Alexandre Patenaude.

Emma Pelchat a participé au projet Brouhaha. L'expérience lui a permis de se préparer à sa recherche d'emploi. « Ça fait environ 5 mois que je suis participante au projet du carrefour. Je dirais que j'ai plus apprécié les cours et de voir la réalisation de nos efforts. Ça va me donner des idées pour focusser dans quel domaine je veux travailler », estime-t-elle.

La boutique sera ouverte au public dès 17h aujourd'hui pour une période d'un mois.