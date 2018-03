Inauguration du Refuge pour animaux du Témiscamingue

Le Refuge pour les animaux du Témiscamingue ouvre officiellement dimanche. L'édifice qui accueillera les animaux domestiques est situé à Laverlochère. Il peut héberger plusieurs chats et une dizaine de chiens à l'intérieur.

Un texte de Boualem Hadjouti

Le refuge va accueillir des animaux abandonnés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRC) afin de retrouver leur propriétaire ou de leur chercher une nouvelle famille.

Il sera aussi chargé de vendre des licences pour animaux et de plusieurs autres services, selon le président du Refuge, Richard Bérubé.

« On va avoir le service d'enregistrement et de licences, on va avoir des équipes qui vont faire le dénombrement des chats et des chiens dans notre région, dit-il. On va avoir des conseillers pour les gens qui veulent adopter un animal. Une personne qui connait plus au moins un animal et ne connait pas les races, on va pouvoir lui laisser un animal une fin de semaine ou une semaine pour voir si elle aime ça, justement pour éviter les abandons de chiens là ».

Plusieurs bénévoles ont travaillé pendant plusieurs années pour réaliser le projet.

La préfète de la MRC, Claire Bolduc, salue leur engagement et affirme que le service est nécessaire pour la région.

Elle mentionne au passage que la MRC est prête à réviser, au besoin, son règlement pour les animaux de compagnie qui ne reçoit pas l'adhésion de toutes les municipalités.

« Le conseil de la MRC a bien dit “on va être attentif au fonctionnement du règlement, on va voir comment ça fonctionne, s'il y a des choses qu'on peut améliorer, s'il y a des choses qu'on se doit de considérer” », dit-elle.

Dès la fin de l'été, on va être en mode réflexion pour vérifier s'il faut revoir le règlement et surtout comment ça a été l'application du règlement. Auteur

11 municipalités n'ont pas encore adhéré au règlement, dont deux, Témiscamingue et Ville-Marie qui ont conclu des ententes bilatérales avec le Refuge pour les animaux.