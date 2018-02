Incendie criminel en 2003 à Louvicourt : un procès en juillet pour Stéphane Plourde

Le procès de Stéphane Plourde, accusé d'avoir comploté en vue de commettre en incendie criminel à Louvicourt en 2003, aura lieu le 25 juillet prochain à Val-d'Or. C'est ce qu'a déterminé le juge ce matin au Palais de justice, en l'absence de l'accusé.

Un texte de Thomas DeshaiesL'enquête préliminaire qui devait avoir lieu ce matin n'aura finalement pas eu lieu et les deux parties ont convenu de passer directement à l'étape du procès.Rappelons que la sœur de l'accusé, Marie-Lyne Plourde, est quant à elle accusée d'incendie criminel du restaurant l'Étoile du Nord.Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Jonathan Tondreau, explique la différence entre ces deux types d'accusations.« Ce n’est pas nécessairement moins grave, par contre, comme tous les crimes qui sont prévus au code, les principes de détermination du Code criminel s'appliquent, alors on prend en compte le profil de l'individu et on prend en compte également l'infraction qui est une infraction différente de l'infraction criminelle à proprement parler », explique Me Tondreau.Prouver l'innocenceL'avocat de Stéphane Plourde, Daniel Faucher, affirme que son client cherchera à prouver son innocence.« Techniquement parlant, si on fait le procès, c'est que mon client se déclare non coupable de l'infraction. On va voir au niveau de la preuve qui sera présentée par mon confrère. À ce moment-là, on verra à agir en conséquence. Soit faire témoigner notre client ou autre, dépendant de la preuve qui sera présentée. »Pendant 13 ans, la propriétaire du restaurant incendié, Solange Bédard Martin, a livré une bataille contre sa compagnie d'assurance pour être indemnisée.Axa, rachetée par Intact Assurance, refusait de la dédommager, alléguant que son frère avait volontairement causé l'incendie.Ce n'est qu'après le de dépôt des accusations contre Marie-Lyne Plourde et Stéphane Plourde que la compagnie a consenti à verser une somme de plus de 400 000 $.